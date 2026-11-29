В Башкирии похолодает до -20 градусов. Местами продолжит идти снег.

По прогнозам Башгидрометцентра, 29 ноября местами пройдет снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем -4,-9°.

30 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях -15,-20°, днем -5,-10°, местами до -15°.

1 декабря также возможен снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснениях -15,-20°, днем -5,-10°, местами до -15°.