В Башкирии на автомобильных дорогах регионального значения введены ограничения для грузовых и пассажирских транспортных средств. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — на дорогах наблюдаются снег, мокрый снег и гололёд.

Ограничения затронули следующие участки:

трасса Уфа — Инзер — Белорецк (с 67 по 204 км) — Архангельский и Белорецкий районы;

трасса Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (с 229 по 275 км) — Белорецкий и Абзелиловский районы;

трасса Белорецк — Учалы — Миасс (с 1 по 159 км) — Белорецкий и Учалинский районы.

По предварительным данным, движение планируется восстановить 26 ноября 2026 года в 08:00 по местному времени.

Автолюбителей и перевозчиков просят учитывать эти обстоятельства при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты, если это возможно.