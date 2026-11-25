Режим «Беспилотная опасность» в Башкирии 25 ноября сняли спустя почти 4 часа после введения. Об этом в 10:08 по местному времени сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Ограничения сняли и в международном аэропорту Уфы. Здесь разрешили прием и выпуск самолетов.

По данным онлайн-табло воздушной гавани на 10 часов на вылет задержаны пять рейсов в Москву, Сочи, Екатеринбург, Бованенково и Надым. На прилет изменили время рейсов из Москвы, Казани, Сочи, Сургута, Норильска, Нового Уренгоя и Бованенково.