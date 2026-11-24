«Башавтотранс» с 1 декабря 2026 года завершает акцию «Счастливый час» по карте «Алга». Официальное сообщение об этом госперевозчик республики опубликовал в соцсетях.

Акцию запустили в 2019 году как социальную инициативу. Все бесплатные пересадки обеспечивались за счёт собственных средств предприятия — за годы действия программы жители Уфы совершили десятки миллионов таких поездок.

В компании объяснили решение изменившимися экономическими условиями: ростом затрат на горюче-смазочные материалы, запчасти и комплектующие, индексацией зарплат водителей и закупкой новых автобусов.

Взамен «Башавтотранс» предлагает пользоваться проездными по карте «Алга». Оплата картой остаётся самым экономным способом разовой поездки, а абонементы и безлимитные проездные подойдут для регулярных поездок с пересадками. Все льготы для пенсионеров и других категорий граждан, включая ЕСПБ, продолжают действовать.