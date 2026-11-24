С 5 декабря в Уфе изменится стоимость проезда в автобусах частного перевозчика ООО «Арбат+». Новые тарифы будут действовать при оплате наличными, безналично и по карте «Алга», сообщили в мэрии.

Так, на маршруте № 221 «Микрорайон Шакша — Колхозный рынок» проезд составит 55 рублей, на № 225 «Шакша-2 — ДК УМПО — ТРЦ „Планета“» — также 55 рублей.

На маршруте № 291 «ТРЦ „Планета“ — Микрорайон Мечта» тарифы зависят от направления. Шакша — Уфа, Фёдоровка, Карпово, Жилино, а также Базилевка — Уфа обойдутся в 100 рублей. Шакша — Елкибаево — 90 рублей. Шакша — сады «Базилевка», Базилевка — Жилино, Базилевка — Карпово, сады «Агидель» — Уфа — 80 рублей. Базилевка — Фёдоровка — 70 рублей, Фёдоровка — Карпово — 60 рублей, по городу и по Шакше — 50 рублей.