В Белебее сотрудники полиции задержали 43‑летнего мужчину, который открыл стрельбу из окна квартиры, сообщает МВД Башкирии.

По данным правоохранителей, мужчина находился в квартире знакомого — вместе они употребляли спиртные напитки. Во время застолья он нашел в помещении пневматический пистолет, подошел к окну и начал стрелять в сторону улицы. В результате несколько пуль попали в 15‑летнего подростка, который в этот момент возвращался домой из магазина.