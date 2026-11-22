Недалеко от деревни Красный Клин в Альшеевском районе произошло ДТП с участием косули. Как сообщили в Минприроды Башкирии, автомобиль получил механические повреждения, а дикое животное погибло.

В результате аварии был причинен ущерб в 40 тысяч рублей. Водитель не покинул место происшествия, а вызвал экстренные службы.

Поскольку у владельца есть действующий полис ОСАГО, то возмещать ущерб будет страховая компания.

По данным ведомства, с начала года под колесами погибли два марала, 72 лося, 50 косуль, 10 кабанов и один заяц. Общая сумма ущерба превысила 8 млн рублей.

Специалисты напомнили водителям заранее снижать скорость перед лесными массивами и в зонах, где ограничена видимость, быть внимательными в утренние и вечерние часы, а также не пренебрегать дорожными знаками.