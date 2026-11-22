В Уфе полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 81-летней местной жительницы. Как сообщает МВД Башкирии, пожилой женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником городской администрации.

Он сообщил пенсионерке, что ей планируют вручить медаль за трудовую доблесть, и под предлогом необходимости декларирования денежных средств убедил ее передать наличные.

Находясь под психологическим давлением, женщина у одного из домов по улице Гафури передала пакет с 70 тысячами рублей незнакомому мужчине.