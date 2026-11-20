В селе Киргиз‑Мияки Миякинского района полицейские возбудили уголовное дело по факту хищения денег со счёта 60‑летней местной жительницы, сообщает МВД Башкирии.

По данным правоохранителей, женщина установила игру по ссылке из соцсети: в ней требовалось «сбросить» с виртуальной шахматной доски минимум трех соперников — за победу обещали приз и переход на новый уровень. Стремясь выиграть, пенсионерка неоднократно оплачивала бонусные услуги для получения преимущества.

После победы женщина обнаружила, что с ее банковского счёта списано более 10 тыс. рублей — при этом заявленная стоимость бонусов была существенно ниже. Попытки добиться возврата средств через организаторов приложения не дали результата: ответа заявительница не получила.