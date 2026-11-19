На территории Башкирии объявлена «Ракетная опасность». Также в аэропорту Уфа введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил руководитель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Режим объявлен в 17:15 по местному времени.

Напомним, утром с 6:30 до 10:30 в республике действовал режим беспилотной опасности. Вражеские БПЛА пытались атаковать Татарстан.

В республике возможны перебои в работе мобильной связи и интернета.

Напомним, ранее атака на регион была совершена 17 ноября: над территорией региона сбили 50 вражеских беспилотников. Также 11 ноября над республикой было сбито семь дронов. 15 ноября вражеские БПЛА атаковали Нижнекамск. Тогда по сообщению властей Татарстана помимо промышленной зоны, пострадали и гражданские объекты. Один беспилотник влетел в квартиру, люди чудом не пострадали. Всего от налета пострадали семь человек.

Атаки на Башкирию также были совершены 2 ноября, а также 24, 29 и 31 октября. 29 октября над Стерлитамаком сбили 8 вражеских БПЛА.

Режим ракетной опасности в регионе вводился 2 октября и 27 августа. Они действовали по два часа.

UPD в 18:20: режим ракетной опасности снят. Работа аэропорта Уфы восстановлена.