В Уфимском районе задержан пьяный водитель, пытавшийся скрыться от полиции, сообщает Госавтоинспекция.

Ночью дорожные полицейские обратили внимание на автомобиль «Ниссан Тиида»: машина двигалась подозрительно. Когда инспекторы потребовали остановиться, водитель резко попытался уехать — включил задний ход и фары дальнего света. При этом он задел два припаркованных автомобиля.

После ДТП мужчина выскочил из машины и попытался убежать, но уже через короткое время был задержан инспектором ДПС. Им оказался 29‑летний местный житель.

Проверка на алкоголь показала результат 0,921 мг/л — это более чем в шесть раз выше допустимой нормы. Кроме того, выяснилось, что ранее мужчину уже лишали прав за езду в нетрезвом виде, но он не стал восстанавливать документы.