Управление координации строительной деятельности администрации Уфы возглавил Ильдус Габбасов. Об этом на оперативном совещании 18 ноября сообщил мэр столицы Башкирии Рустам Шарипов.

По его словам, у нового руководителя есть опыт в строительной отрасли. Ильдус Габбасов является участником военной спецоперации и финалистом программы «Герои Башкортостана».

«Эти люди особой закалки, дисциплины и ответственности. Уверен, что эти качества будут востребованы и в муниципальной службе», — отметил градоначальник.