В Башкирии утром 18 ноября ввели временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке региональной автодороги общего пользования. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Ограничение действует на трассе Уфа-Инзер-Белорецк с 67-го по 204-й километры в Архангельском и Белорецком районах.

Причина — неблагоприятные погодные условия: снег, гололедица и ограничение видимости.

По предварительным данным, движение планируется возобновить около 12:00 по местному времени.