В Башкирии на 62-м году жизни скончался ведущий специалист-эксперт Нефтекамской службы Управления по охране и использованию объектов животного мира Министерства природопользования и экологии Ришат Каримов. По словам руководителя ведомства Нияза Фазылова, более 30 лет он посвятил охране природы.

Как выяснилось, Ришат Каримов был дедушкой пропавшего 7 ноября во время ночной рыбалки 13-летнего Айназа. В тот вечер два друга отправились на рыбалку на реку Ай. Когда Айназ упал в воду, товарищ вытащил его на берег и побежал за помощью. Но к моменту прибытия взрослых мальчика там уже не было. Его ищут до сих пор.

По словам родных, мужчина очень тяжело переживал исчезновение внука. Его сердце остановилось 15 ноября.