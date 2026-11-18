В Уфе вынесли приговор двоим местным жителям за нападение на полицейских. Суд признал их виновными в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти.

Как сообщает Следком Башкирии, в ночь на 19 июля этого года сотрудники патрульно-постовой службы выехали на улицу Таллинскую в Демском районе Уфы по жалобе на шум и громкую музыку.

На месте двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения вели себя агрессивно, нецензурно выражались и отказались подчиниться законному требованию полицейских проследовать в отдел. При задержании они применили физическую силу к одному из сотрудников.

В Объединенной пресс-службе судов РБ сообщили, что один из дебоширов ударил полицейского ногой по колену. Второй схватил его за шею и грудь, бросил на скамейку и бил кулаками по голове. Полицейские остановили их, применив силу и спецсредства.

Суд назначил каждому из уфимцев наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.