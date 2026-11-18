В Хайбуллинском районе на руднике «Вишневский» погиб 42-летний сотрудник АО «Башкирское шахтопроходческое управление». Трагедия произошла 14 ноября.

По предварительным данным Гострудинспекции Башкирии, при перемещении лебедки в стволе шахты произошел обрыв крепления — оборудование сорвалось с каната и упало на проходчика. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту гибели рабочего Госинспекция труда и Ростехнадзор начали совместное расследование. Заместитель главы Гострудинспекции Юлия Харина сообщила, что точные причины и обстоятельства происшествия будут установлены по итогам проверки.