В Нефтекамске 34‑летний местный житель задержан по обвинению в изнасиловании и незаконном лишении свободы бывшей сожительницы. Дело ведет Нефтекамский межрайонный следственный отдел СК по Башкирии.

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 127 УК РФ.

По данным следствия, он удерживал женщину в своем жилище и не давал ей уйти, а также совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. После случившегося пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Во время совершения преступления мужчина был пьян.