Ночью, 20 ноября, произошел пожар в двухкомнатной квартире на первом этаже в доме на проспекте Октября. По данным МЧС Башкирии, там загорелось домашнее имущество.

Прибывшие сотрудники ведомства спасли из зоны воздействия опасных факторов спасли девять человек, в том числе одног ребенка. Двух женщин 58 и 52 лет с различными травмами госпитализировали в больницу.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе четверо детей. Пожар ликвидировали на площади 6 кв. м.

На месте работает дознаватель МЧС.