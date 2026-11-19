В Уфе в ночное время произошло два пожара, в которых 15 человек спасены, один — госпитализирован, сообщает МЧС Башкирии.

Первый инцидент случился поздно вечером в многоквартирном доме на улице Б. Хмельницкого, 112. Ещё до приезда пожарных из квартиры самостоятельно эвакуировались два человека, в том числе ребенок. Спасатели вытащили из опасной зоны четырёх человек (среди них — двое детей), а ещё 11 жильцов (в том числе двоих детей) вывели по лестничным маршам. Площадь возгорания составила 2 кв. метра. Погибших нет. По предварительной версии, причиной пожара стала перегрузка электросети и аварийный режим работы электрооборудования.

Второй пожар произошел поздно ночью в коммунальной квартире на улице Российской. Огонь повредил имущество на площади 1 кв. метр в комнате размером 5×5 м. Пожар потушили до прибытия пожарных, но пострадал 69‑летний мужчина — его госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения».