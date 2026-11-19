В селе Зубово в Уфимском районе пожарные ликвидируют возгорание в автосервисе.

Как сообщили в МЧС Башкирии, на момент прибытия пожарных горело одноэтажное здание.

«Специалисты МЧС России принимают все необходимые меры для ликвидации пожара. По предварительным данным, пострадавших нет, распространение огня остановлено», — прокомментировали в ведомстве.

Обновление 20.11 в 00:20: МЧС: «Горение ликвидировано на площади 70 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К тушению привлекались 23 человека и 7 единиц техники. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель».