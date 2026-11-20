Вечером 19 ноября в Уфе на десятом этаже многоквартирного дома по улице Ферина, 31 произошел пожар в одной из квартир. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали из опасной зоны девять человек, включая троих детей. До прибытия пожарных подразделений 50 жильцов дома успели покинуть здание самостоятельно.

Площадь пожара, по данным ведомства, составила 6 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет.

В доме автоматически сработали системы дымоудаления и оповещения, которые помогли жильцам быстро сориентироваться, а лифты перешли в режим пожарной опасности и опустились на первый этаж.

Дознаватели МЧС России устанавливают точную причину произошедшего возгорания.