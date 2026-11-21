В Ессентуках прошли первые матчи плей-офф на Финале Общероссийского дивизиона НСФЛ 2026. В нижней части сетки за 9-16 места БИФК сражался с Пензенским государственным университетом.

Интригу матча подогревал тот факт, что в 2024 году уфимцы проиграли ПГУ в полуфинале по пенальти (1:1 в основное время). А затем Пенза стала чемпионами, а уфимцы - бронзовыми призерами.

Нынешняя игра была не менее напряженной, но гораздо результативнее.

Пензенцы открыли счет после неразберихи в штрафной БИФКа, но вскоре один на один убежал главный уфимский бомбардир Кирилл Томашев и забил первый гол нашей команды на этом Финале. Этот мяч стал для Кирилла 16-м за все годы участия бифковцев в этом «южном Чемпионате страны» среди студентов-юниоров.

Однако тут же удар в нижний левый угол ворот Дениса Дунюшкина вывел вперед Пензу - 2:1. Но и это празднование было недолгим - Степан Буйских открыл счет своим голам в Ессентуках - 2:2.

Во втором тайме уфимцы подкараулили ошибку соперника - и также дебютный гол забил Арсений Жугин.

Но под занавес в весьма сомнительном моменте ПГУ забил третий мяч уже Михаилу Новоженину - 3:3.

За негодование и несогласие действиями арбитра в этом эпизоде главный тренер БИФКа Павел Смильгин получил красную карточку и наверняка пропустит ближайший матч.

Зато в серии пенальти молодой голкипер из Академии «Уфы» Новоженин блеснул двумя сейвами, а своими ударами отлично распорядились Арсений Жугин, Вадим Абдульманов, Кирилл Томашев и Степан Буйских - 4:2. Реванш взят гораздо более обескровленной командой Уфы.

В первой паре этого дня встретились дальневосточный ДВГАФК и Саратовский государственный технический университет. Единственный гол забили хабаровчане - 1:0.

Теперь еще одно «физкультурное дерби» этого Финала пройдет в рамках полуфинала за 9-12 места. Этот поединок состоится в понедельник 23 ноября в Железноводске. Начало его - в 17:00 по уфимскому времени.

Интересно, что в том же 2024 году эти команды встретились в матче за бронзу и БИФК вырвал победу - 3:2.