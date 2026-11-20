В пятницу, 20 ноября, в Ессентуках и Железноводске завершится групповой этап Финала Общероссийского дивизиона НСФЛ 2026. Башкирскому чемпиону БИФКу нужна только победа в физкультурном дерби с малаховским МГАФКом. В «классике» уфимцы еще не побеждали «академиков».

В текущем турнире БИФК в основное время не проигрывал, но имеет всего одно очко. Забивная сила уфимской команды пока молчит.

После вчерашнего разгрома МГАФКа над курским ЮЗГУ 5:0 малахоцы с тремя очками вышли на второе место. Четыре очка имеет воронежский ВГТУ, единственный в этой группе еще не проигравший. У курян три очка.