Городской совет Уфы готовится рассмотреть поправки в местные нормативы градостроительного проектирования. Изменения планируют утвердить в соответствии с решением Верховного суда Республики Башкортостан.

Согласно предлагаемым поправкам, будет отменён запрет на обустройство парковок на магистральных улицах общегородского значения. Кроме того, исчезнет требование размещать парковочные места для жильцов многоэтажных домов строго в рамках конкретного проекта планировки — это даст застройщикам больше гибкости при планировании инфраструктуры. В Уфе сократили число платных парковочных мест на 204 Подробнее