В Ишимбае заключили под стражу замначальника районного отдела полиции. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По данным Следственного комитета Башкирии, страж правопорядка потребовал от учредителя фирм в сфере жилищно-коммунального хозяйства 200 тыс. рублей. Взамен он пообещал покровительство, угрожая в случае отказа препятствовать его предпринимательской деятельности. Полицейского задержали с поличным на парковке по улице Стахановской, когда он получал от предпринимателя деньги.

В пресс-службе МВД прокомментировали, что руководство ведомства по данному факту проводит служебную проверку.

«Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Также в рамках служебной проверки будет дана оценка руководству территориального органа внутренних дел», — отметили в министерстве.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проверяют обвиняемого на причастность к аналогичным преступлениям.