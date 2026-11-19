Директор гимназии №16 в Уфе, где ученик выстрелил учителю в лицо из пневматического автомата, заплатит штраф в 30 тыс. рублей. Суд признал его виновным в нарушении требований антитеррористической защищённости.

По данным Объединённой пресс-службы судов Башкортостана, при проверке образовательного учреждения выявили нарушения антитеррористического законодательства: не был обеспечен контроль за пропускным и внутриобъектовым режимами, а также за выполнением мероприятий по антитеррористической защищённости объекта.

Пропускной режим фактически действовал формально, действия охранника директором не контролировались, меры по проверке качества охранных услуг и усилению охраны не принимались.

Суд установил, что директор как руководитель образовательной организации является надлежащим субъектом ответственности. Он имел реальную возможность соблюдать требования закона, но зависящие от него меры не принял. Районный суд оставил постановление мирового судьи без изменений, а жалобу защитника — без удовлетворения.