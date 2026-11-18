Советский районный суд Уфы вынес приговор 48-летнему начальнику отдела транспортной компании за систематические взятки.

Как сообщает прокуратура Башкирии, подсудимый получил незаконное денежное вознаграждение от девяти водителей. Суммы взяток варьировались от 11 до 109 тысяч рублей. За эти деньги он гарантировал непривлечение к дисциплинарной ответственности и сохранение премий, которые составляли большую часть их зарплаты. Общая сумма полученных взяток превысила 350 тысяч рублей.

Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденному назначили штраф в размере 700 тысяч рублей. Его также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных предприятиях, осуществляющих пассажирские перевозки, сроком на 5 лет.

В доход государства обратили более 175 тысяч рублей.