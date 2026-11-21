Из‑за неблагоприятных погодных условий — снега, дождя и гололёда — на ряде автодорог регионального значения в Башкирии продолжают действовать ограничения движения для грузовиков и пассажирского транспорта.

Ограничения распространяются на следующие участки:

Уфа — Инзер — Белорецк (с 67 по 204 км, Архангельский и Белорецкий районы);

Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (с 229 по 240 км, Белорецкий район);

Серменево — Амангильдино — Баймак (с 0 по 101 км, Белорецкий и Абзелиловский районы);

Белорецк–Учалы–Миасс с 1 по 159 км (Белорецкий, Учалинский районы).

Ориентировочное время снятия ограничений — 12:00 (местное время) 21 ноября 2026 года.