Из‑за неблагоприятных погодных условий — снега, дождя и гололёда — на ряде автодорог регионального значения в Башкирии продолжают действовать ограничения движения для грузовиков и пассажирского транспорта.
Ограничения распространяются на следующие участки:
- Уфа — Инзер — Белорецк (с 67 по 204 км, Архангельский и Белорецкий районы);
- Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (с 229 по 240 км, Белорецкий район);
- Серменево — Амангильдино — Баймак (с 0 по 101 км, Белорецкий и Абзелиловский районы);
- Белорецк–Учалы–Миасс с 1 по 159 км (Белорецкий, Учалинский районы).
Ориентировочное время снятия ограничений — 12:00 (местное время) 21 ноября 2026 года.
Обновление, 21 ноября, 12:10: Движение по дорогам Уфа — Инзер — Белорецк и Белорецк — Учалы — Миасс открыто для всех видов транспорта.