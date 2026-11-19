В Ессентуках и Железноводске продолжаются матчи группового турнира на Финале 2026 Общероссийского дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги среди юниоров. Пока не важно выступает там бронзовый призер двух последних лет ФК БИФК. После двух матчей в группе В наши футболисты не забили ни мяча и набрали всего очко.

Сначала поздним вечером в Железноводске под занавес матча с курским ЮЗГУ больше повезло сопернику, который забил два мяча в добавленные пять минут - 0:2.

И накануне подопечные Павла Смильгина не смогли распечатать ворота воронежской команды ВГТУ - 0:0.

Сегодня в Ессентуках один матч нашей подгруппы: Курск против МГАФКа, который в первом туре неожиданно крупно 0:3 проиграл воронежским соперникам.

Напомним, в пульку играющих за медали проходят по две лучшие команды из четырех квартетов.

На данный момент шансы БИФКа стали очень низкими, так как теперь уфимцы зависимы от обстоятельств. Да и старая гвардия и молодежь пока не нашли той «химии», которая поможет выигрывать.