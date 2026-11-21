Накануне в Железноводске ФК БИФК показал «незавидную стабильность» - снова проиграл 0:2. Матч в Финале Общероссйского дивизиона НСФЛ должен был дать ответ, какое место в группе «В» займет дважды бронзовый призер и за какую итоговую позицию поборется. Итог - три матча, одна ничья, два поражения 0:2 и разница 0:4; это последнее место в группе с одним очком и нижняя часть сетки за 9-16 места.

Сегодня, 21 ноября, в Ессентуках ФК БИФК сыграет с Пензенским госуниверситетом. Начало в 14:30 по уфимскому времени.

В финальную же восьмерку из нашей группы вышли Воронеж и МГАФК, курский ЮЗГУ, обыгравший уфимцев в первой встрече, также не попал в финальную пульку.