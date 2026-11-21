Недалеко от села Покровка (Благоварский район) удалось зафиксировать необычное явление — в этих местах были замечены медведи. Косолапого сняли на видео сотрудники Минэкологии Башкирии, которые совместно с правоохранителями проводили на этой территории рейд по выявлению нарушений правил охоты.

Как отмечают специалисты, появление медведей в Благоварском районе — большая редкость: такая локация нехарактерна для обитания этих животных.