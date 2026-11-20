Верховный суд Башкирии вынес решение в пользу уфимки, которая обнаружила серьезные недостатки в приобретенном доме.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Башкирии, в 2023 году женщина купила земельный участок с жилым домом. При заселении обнаружились дефекты, которые невозможно было выявить во время сделки. Для подтверждения недостатков потребитель провела независимую экспертизу — она показала, что стоимость восстановительных работ с учетом материалов составит 439,6 тыс. рублей.

Уфимка направила продавцу претензию с требованием возместить расходы на устранение дефектов, но ее требования добровольно не удовлетворили. Тогда женщина обратилась в суд. Управление Роспотребнадзора подготовило заключение по делу для защиты прав потребителя.

Суд поддержал позицию ведомства и обязал индивидуального предпринимателя Лутфиева Р. Р. выплатить в общей сложности 1 447 916 руб., в том числе: