В Дюртюлинском районе браконьер возместил ущерб в 213 тысяч рублей за незаконную охоту.

В октябре этого года в общедоступных охотничьих угодьях, расположенных в двух километрах от села Нижнеаташево, используя пневматическую винтовку модели Jaeger SP BullPup, он незаконно отстрелял одну особь косули и трех зайцев-русаков. Тем самым он причинил крупный ущерб, сообщили в Минприроды Башкирии.

По данному факту возбудили уголовное дело. Правоохранителям удалось оперативно установить подозреваемого. Сейчас браконьер полностью признал свою вину и в досудебном порядке возместил причиненный природе ущерб в полном объеме.