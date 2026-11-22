Утром 22 ноября в селе Раевский в Альшеевском районе произошел серьезный пожар, в котором погибла пожилая женщина и пострадал мужчина.

По данным МЧС Башкирии, площадь возгорания составила 100 квадратных метро. Во время тушения огнеборцы обнаружили тело 81-летней женщины. Еще один человек — 60-летний мужчина — пострадал. Его госпитализировали в больницу с травмами.

Причину пожара и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты. На месте работает дознаватель МЧС и оперативно-следственная группа.