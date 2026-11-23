Прокуратура Советского района Уфы проверила обращения по поводу регулярных аварий на сетях холодного водоснабжения. Выяснилось, что с июня по сентябрь этого года возле четырех многоэтажек на улице Цюрупы неоднократно происходили утечки на линиях ГУП РБ «Уфаводоканал».

Из-за этого жители домов оставались без воды, в том числе на длительное время. Кроме того, оказались затоплены гаражный кооператив, коммерческие помещения и подвалы жилых зданий.

По постановлению прокуратуры должностное лицо предприятия привлекли к административной ответственности за нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами. Руководителю организации также внесли представление.

После принятых мер аварийный участок водопровода заменили, а жителям многоэтажек сделали перерасчет платы за холодную воду.