Прокуратура города Салавата поддержала гособвинение по уголовному делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). На скамье подсудимых оказались двое мужчин — директор по капитальному строительству и ремонту одного из городских предприятий и его подчиненный, начальник департамента капитальных ремонтов.

Как установил суд, в июле 2024 года директор предложил подчиненному схему получения денег от подрядчика. В 2024–2025 годах предприятие заключило договоры на кровельные работы и ремонт внутренних помещений на сумму свыше 92 млн рублей. По указанию руководителя начальник департамента потребовал от представителя коммерческой организации передать 10 % от выплаченных по договору средств — в качестве вознаграждения за покровительство и выполнение действий в рамках своих служебных полномочий.

Всего фигуранты получили 6,5 млн рублей. Преступную схему пресекли сотрудники УФСБ по Башкирии.

Первому фигуранту назначено 8 лет лишения свободы, штраф в двукратном размере суммы подкупа (13 млн рублей) и лишение права заниматься определенной деятельностью на 2 года. Второму — 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, аналогичный штраф и такое же ограничение по профессиональной деятельности.