Ленинский районный суд Уфы вынес решение о приостановлении деятельности столовой колледжа Башкирского хореографического колледжа им. Рудольфа Нуреева.

Основанием для разбирательства стала проверка управления Роспотребнадзора по РБ, проведённая 15 ноября 2026 года. Осмотр помещения был организован после экстренных извещений о случаях отравления нескольких посетителей.

В ходе проверки специалисты выявили ряд серьезных нарушений санитарно‑эпидемиологических требований:

не соблюдалась технология приготовления блюд;

пищевая продукция хранилась без маркировки;

емкости с моющими средствами также не имели необходимой маркировки.