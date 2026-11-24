Советский районный суд Уфы взыскал с бывшего начальника ГКУ «Управление капитального строительства РБ» Инны Иксановой в пользу государства более 57,5 млн рублей в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлением, сообщает объединенная пресс-служба судов РБ.

Установлено, что в период руководства учреждением чиновница, зная о поставке в четыре учреждения 10 контрафактных медицинских изделий по ультразвуковой визуализации, запрещённых к гражданскому обороту, дала указание сотрудникам об их приёмке.

В результате за счёт средств, выделенных в рамках национального проекта «Здравоохранение», бюджетам страны и республики причинён многомиллионный ущерб. Размер ущерба установлен вступившим в законную силу приговором суда, по которому бывшая руководительница признана виновной по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Напомним, в декабре 2025 года её признали виновной в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и дали 5 лет колонии общего режима с отсрочкой до 14-летия ребёнка.