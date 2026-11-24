В Ессентуках и Железноводске завершается Финал 2026 Общероссийского дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги среди юниоров. Четвертый заход башкирского чемпиона БИФКа на вершины ОД НСФЛ получается неудачным во всех смыслах.

Единственное, что можно считать плюсом - бессценный опыт для молодых первокурсников. Да и чтобы выше взлететь, как известно, надо иногда больно падать.

Сегодня уфимцы сыграют последний свой матч на турнире - за 11 место. Соперник - команда Московского государственного технического университета. Из аж четырех московских - это самая слабая на этом Финале.

Бифковцы вчера в полуфинале за 9-12 места крупно уступили ДВГАФКу (Хабаровск) - 0:4, играя всего с одной заменой полевого игрока.

Для прояснения ситуации, скажем, что этот матч из-за двух желтых карточек пропускали оплот обороны молодой Степан Буйских и опытный нападающий Арсений Жугин. В очередной раз отметим (уже набило оскомину), что судейство в этих финалах, мягко говоря, зачастую не в пользу башкирской команды.

Кроме того, в гипсах в этом турнире находятся ключевые игроки Корнилий Феоктистов (сыграл всего три минуты) и Данил Фархутдинов, серьезные травмы у капитана Ильи Выдрина и Тимофея Черникова.

Москвичи вчера в упорнейшей борьбе проиграли Омску, ведя 1:0. Ничья 1:1 и 4:5 по пенальти.