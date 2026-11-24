Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по РБ завершено расследование уголовного дела в отношении «вора в законе». Его обвиняют по ст. 210.1 УК РФ — занятие высшего положения в преступной иерархии.

Установлено, что не позднее апреля 2023 года фигурант при поддержке одного из лидеров криминальной среды занял высшее положение в преступной иерархии со сферой влияния на территории Башкирии.

Используя статус, он контролировал соблюдение неформальных криминальных правил, назначал нижестоящих участников иерархии и давал им указания. Также он организовывал сбор и распределение денежных средств, разрешал финансовые споры и конфликты вне установленного законом порядка.

Преступную деятельность выявили следователи СК совместно с оперативными сотрудниками других правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый содержится под стражей.