На 24-м километре автодороги Малояз — Верхние Киги — Новобелокатай — Ункурда водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

На место прибыли спасатели Госкомитета по ЧС. Они транспортировали пассажирку 1958 года рождения до автомобиля скорой помощи и отключили аккумулятор автомобиля, чтобы предотвратить возгорание.

Спасатели призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.