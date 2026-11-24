Кировский районный суд Уфы рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ в отношении уроженца Башкирии, включённого в реестр иностранных агентов. По данным РБК Уфа, речь идёт о Ростиславе Мурзагулове*, которого также внесли в перечень террористов и экстремистов.

Установлено, что гражданин, включённый в реестр иноагентов распоряжением Минюста России, не исполнил возложенные законом обязанности. В частности, он не представил в установленные сроки отчёты за первый и второй кварталы 2026 года в соответствующий орган исполнительной власти.

Суд признал его виновным и назначил штраф 45 тыс. рублей.

Мурзагулова признали иноагентом в декабре 2022 года. С 2023 по 2025 год суды в Москве и Уфе трижды штрафовали его за нарушение порядка деятельности иноагента. В июле 2025-го его заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу 250 тыс. рублей, а в апреле 2026-го заочно арестовали по делу о призывах к террористической деятельности.

*Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.