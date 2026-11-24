На 77-м году жизни скончался бывший руководитель Федерации бокса Башкирии Владимир Николаюк.

Его уход стал большой потерей для спортивного сообщества региона.

Владимир Николаюк посвятил всю свою спортивную карьеру боксу. В 1974 году он начал тренерскую деятельность в спортивном клубе имени Гастелло. В течение 12 лет возглавлял Федерацию бокса Башкирии, стоял у истоков развития регионального бокса и внёс значительный вклад в становление спортивной школы и организацию соревнований.

Он был мастером спорта СССР по боксу, двукратным призёром чемпионатов СССР и заслуженным работником физической культуры РФ.

«Благодаря этим людям наша республика гордится своими спортсменами и продолжает славные традиции», — отмечал председатель Госсобрания, президент Федерации бокса РБ Андрей Назаров.

Прощание состоится 25 ноября в 11:00 в Уфе в зале «Вознесение». Владимира Петровича похоронят в селе Кудеевский Иглинского района.

Ранее мы писали, что скончался другой ветеран башкирского бокса Олег Беликов.