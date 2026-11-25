Хоккейный клуб «Салават Юлаев» отмечает юбилей. Ровно 65 лет назад, 25 ноября 1961 года, команда провела свой первый официальный матч в первенстве СССР класса «Б». Именно этот день считается днем рождения клуба.

История «Салавата Юлаева» началась осенью 1960 года, когда по приказу руководства Уфимского приборостроительного завода при спортивном клубе имени Салавата Юлаева была создана хоккейная секция. Название для будущей команды предложил директор завода Николай Ковалев — в честь национального героя Башкирии.

За 65 лет клуб прошел путь от дебютанта советского хоккея до одного из сильнейших в стране. В 1978 году «Салават Юлаев» впервые вышел в Высшую лигу, в 1992-м вошел в Межнациональную хоккейную лигу, а с 2008 года выступает в Континентальной хоккейной лиге. В активе команды — два титула чемпиона России, Кубок Гагарина (сезон 2010/2011), два Кубка Открытия и Кубок Континента, победа в конференции и шесть побед в дивизионе. «Салават Юлаев» — один из четырех клубов КХЛ, выходивших в плей-офф в каждом сезоне лиги.

Сегодня ХК «Салават Юлаев» — один из главных спортивных символов Уфы и всей республики. Клуб продолжает готовить резерв через молодёжную команду «Толпар» и выступает на «Уфа-Арене», открытой в 2007 году на месте стадиона «Труд», где команда делала свои первые шаги на естественном льду.