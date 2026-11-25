В Уфе сотрудники Госавтоинспекции пресекли сразу два случая управления автомобилями подростками.

Первый случай зафиксировали около дома 125 по проспекту Октября: инспекторы остановили автомобиль «Ленд Ровер», за рулем которого находился 17‑летний юноша. У подростка не было водительских прав и необходимых навыков вождения. На место вызвали мать юноши — в ее присутствии его отстранили от управления, а на молодого человека составили административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без права управления).

Второй инцидент случился возле дома 44 по улице Рабочей: там остановили ВАЗ‑2114, которым управлял 16‑летний парень. У него также не было ни обучения, ни водительских навыков. При этом от подростка исходил резкий запах алкоголя. В присутствии матери он согласился пройти освидетельствование — результат подтвердил состояние опьянения.

В отношении 16‑летнего водителя составили протоколы сразу по трем статьям: по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления), а также по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление незарегистрированным транспортным средством).