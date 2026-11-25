Жителей Башкирии предупредили о сложных погодных условиях в ближайшие три дня. Синоптики Башгидромета прогнозируют сочетание осадков, гололеда и усиление ветра, что может осложнить ситуацию на дорогах.

В среду, 25 ноября, в регионе пройдут небольшие дожди и мокрый снег, местами осадки усилятся до умеренных. В отдельных районах не исключены гололед, ледяной дождь и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах образуются снежный накат и гололедица. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5°, днем от -1 до +4.

В четверг, 26 ноября, характер осадков изменится: мокрый снег будет переходить в снег, местами до умеренного, а ночью на юго-востоке республики возможен сильный снегопад. Сохранятся гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — снежный накат и гололедица, по юго-востоку прогнозируются снежные заносы. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 0 до -5°.

В пятницу, 27 ноября, ожидается небольшой снег, местами до умеренного. В некоторых районах возможна метель. На дорогах сохранится гололедица, местами снежные заносы. Ночью температура опустится до -2,-7°, днем составит от 0 до -5°.