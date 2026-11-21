По данным Башгидромета, в ближайшие дни в республике сохранится неустойчивая погода: ожидаются дожди, местами — мокрый снег, а из‑за перепадов температур на дорогах возможна гололедица.

В субботу, 21 ноября, в большинстве районов пройдут небольшие дожди, днем местами интенсивность осадков может возрасти до умеренной. На востоке республики прогнозируется ледяной дождь — он особенно опасен, так как быстро образует скользкую корку. Из‑за этого на дорогах будет гололедица. Ветер — южный и юго‑восточный, умеренной силы. Температура воздуха: ночью +2…−3 °C, днём +1…+6 °C.