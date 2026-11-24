В Башкирии ожидается ухудшение погоды с мокрым снегом и дождем. На республику надвигается балканский циклон, смещающийся с Южной Европы.

По прогнозам Башгидрометцентра, 24 ноября ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных, в отдельных районах — гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — снежный накат, гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха +3,-2°.

25 ноября осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся. Возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, местами — гололед, на дорогах — снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем -1,+4°.

26 ноября мокрый снег перейдет в снег.

В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем 0,-5°.