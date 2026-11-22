В ближайшие три дня погода в Башкирии будет неустойчивой: тепло и дожди сменятся похолоданием, мокрым снегом и сложной обстановкой на дорогах.

В воскресенье, 22 ноября, местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах — до умеренных. Днем потеплеет до +3,+8°.

В понедельник, 23 ноября, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ночью температура будет колебаться от +2 до -3°, при прояснениях похолодает до -8°, днем — от +1 до +6°.

Во вторник, 24 ноября, ночью пройдут небольшие осадки: дождь перейдет в мокрый снег и снег, местами — до умеренных. Днем местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах — снежный накат и гололедица. Ночью температура опустится до -4,+1°, днем составит -2,+3°.