Башгидромет представил прогноз погоды на 19–21 ноября. Жителей республики ждут осадки, гололед и колебания температуры — от морозов до небольшого плюса.

В четверг, 19 ноября, местами пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах — гололедица, возможен гололед. Ветер южный, умеренный. Ночью температура составит 0…−5 °C, при прояснениях похолодает до −10 °C. Днем ожидается −2…+3 °C.

В пятницу, 20 ноября, отдельных районах возможны небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Сохраняется гололед, на проезжей части — гололедица. Ветер южной четверти, умеренный. В ночные часы температура воздуха — 0…−5 °C, днем — 0…+5 °C.